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Дата распечатки: 13.08.2020 21:16
 
09.08.2020 20:27 Политика, Общество

На нескольких участках в Минске решено продлить голосование из-за большого наплыва избирателей

Минск, 9 августа. На нескольких участках в столице решено продлить голосование после 20.00 из-за большого наплыва избирателей, сообщил журналистам председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов на избирательном участке № 2 Центрального района (средняя школа № 32). К данному участку выстроилась очередь из нескольких сотен человек, которые не успели проголосовать до 20 часов.

 (Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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