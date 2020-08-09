На нескольких участках в Минске решено продлить голосование из-за большого наплыва избирателей

Минск, 9 августа. На нескольких участках в столице решено продлить голосование после 20.00 из-за большого наплыва избирателей, сообщил журналистам председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов на избирательном участке № 2 Центрального района (средняя школа № 32). К данному участку выстроилась очередь из нескольких сотен человек, которые не успели проголосовать до 20 часов.

(Будет дополнено.)