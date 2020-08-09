На нескольких участках в Минске решено продлить голосование из-за большого наплыва избирателей (дополнено)

Минск, 9 августа. На нескольких участках в столице решено продлить голосование после 20.00 из-за большого наплыва избирателей, сообщил журналистам председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов на избирательном участке № 2 Центрального района (средняя школа № 32). К данному участку выстроилась очередь из нескольких сотен человек, которые не успели проголосовать до 20 часов.

"Сейчас случился форс-мажор — громадное количество людей, которые захотели проголосовать именно в день выборов. Де-юре, может быть, и неправильное это решение, но Минская городская избирательная комиссия была вынуждена принять такое решение на этом участке", — заявил Шевцов.

На вопрос, не была ли вызвана эта ситуация просчетами при составлении списков избирателей, он ответил: "Не было никакой ошибки в расчетах. Люди захотели прийти на участки именно в воскресенье. Мы знали, что в соцсетях были призывы (приходить на участки именно 9 августа. — БелПАН.), некоторые призывы были сродни, наверное, провокации".

Кроме того, подчеркнул Шевцов, некоторые избиратели, получив бюллетени, занимали кабинки на 15-20 минут для изучения информации о кандидатах, что также тормозило процесс голосования. "Это не первые выборы здесь. Такого ажиотажа никогда не было. Этот ажиотаж искусственно нагнетен", — заявил он.

По словам Шевцова, аналогичное решение принято еще на нескольких участках в Минске, но точное их число он назвать не смог, ответив: "Приняли решение там, где более 100 человек стоит, их буквально несколько по Минску. Люди будут голосовать до тех пор, пока не закончится очередь".

Около 21.00 на данный участок приехала глава Совета Республики Наталья Кочанова. Она также заверила людей, что все они смогут проголосовать. Кочанова, как и Шевцов, заявила, что очереди спровоцированы призывами в интернете голосовать именно 9 августа. Люди с ней не согласились.

Аналогичная ситуация с очередями сложилась на участках для голосования № 21 и 22, которые расположены в гимназии № 43 во Фрунзенском районе Минска. Около 20.30 перед входом на участок выстроилась очередь примерно из 150 человек.

Избиратели, которым удалось проголосовать после 20.00, сообщили БелаПАН, что участковые комиссии намерены принимать всех желающих проголосовать. Один из избирателей рассказал, что пытался проголосовать еще днем, но тогда очередь здесь была еще больше.

К 21.00 часу в очереди осталось всего несколько человек. Однако несколько десятков тех, кто проголосовал раньше, оставались на улице возле гимназии.

За порядком следят несколько сотрудников милиции в форме и люди в штатском.