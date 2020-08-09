Минск, 9 августа. Возле Дворца спорта на проспекте Победителей в Минске начались задержания демонстрантов. По словам очевидцев, задержаны десятки человек.

Тем временем множество людей находится на другой стороне проспекта в районе гостиницы "Планета". Они скандируют "Милиция с народом!", "Армия с народом!". Раздались громкие хлопки непонятного происхождения, которые сопровождались вспышками света, часть людей побежала подальше от дороги. Подъехали автозаки.