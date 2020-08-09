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Дата распечатки: 13.08.2020 22:51
 
09.08.2020 22:36 Политика, Общество

Возле Дворца спорта на проспекте Победителей в Минске начались задержания

Минск, 9 августа. Возле Дворца спорта на проспекте Победителей в Минске начались задержания демонстрантов. По словам очевидцев, задержаны десятки человек.

Тем временем множество людей находится на другой стороне проспекта в районе гостиницы "Планета". Они скандируют "Милиция с народом!", "Армия с народом!". Раздались громкие хлопки непонятного происхождения, которые сопровождались вспышками света, часть людей побежала подальше от дороги. Подъехали автозаки.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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Четверг, 13 Август 2020, 22:51
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