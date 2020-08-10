Президент Латвии призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси

Минск, 10 августа. Расследовать прошедшие в Беларуси выборы призвал президент Латвии Эгилс Левитс.

"Я призываю Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, провести расследование прошедших выборов: ход предвыборной борьбы, проведение выборов, определение результатов выборов и события после них, проверить соответствие этих выборов стандартам свободных и демократических выборов и дать им свою оценку", — заявил Левитс.

Он напомнил, что и Латвия, и Беларусь являются членами ОБСЕ и вместе с другими странами — участницами организации установили стандарты свободных, демократических выборов.

Левитс призвал белорусские власти "освободить всех задержанных в ходе этих выборов и уважать все права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу слова, прессы, собраний и объединений".

"Латвия как соседнее с Беларусью государство полностью поддерживает глубокое желание белорусского народа жить в своей независимой, свободной, демократической и правовой стране", — отметил президент.

По его словам, Латвия считает, что налаживание более тесного сотрудничества между Европейским союзом и Беларусью в общих интересах. "Беларусь — участница Восточного партнерства Европейского союза. Это партнерство направлено на укрепление стабильности, экономического роста и взаимного доверия в регионе. Оно основано на определенных принципах. Мы надеемся, что эти принципы будут соблюдены", — заявил Левитс.