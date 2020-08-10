В центре Гомеля задержаны десятки человек, вышедших протестовать против властей

Гомель, 10 августа. В центре Гомеля вечером задержаны десятки человек, вышедших протестовать против властей.

Несколько сотен демонстрантов собралось на улице Советская. В это время выключилось уличное освещение и начались массовые задержания. Как минимум 10 человек были задержаны на площади Восстания.

Не менее 20 демонстрантов были задержаны ранее — их увезли в автозаках. В числе задержанных — собкор "Комсомольской правды" в Белоруссии" Павел Мицкевич. По имеющейся информации, его доставили в Центральный РОВД.

Сейчас на улице Советской остается около трехсот человек. Движение транспорта перекрыто.