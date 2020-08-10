Для разгона демонстрантов в Минске силовики применили водомет и резиновые пули

Минск, 10 августа. Для разгона демонстрантов в центре Минска силовики применяют водомет, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Милиция оттеснила протестующих от перекрестка проспектов Победителей и Машерова в сторону моста через Свислочь. Силовики двигались кордоном со щитами. К журналистам подходили люди и сообщали о своих ранениях во время взрывов гранат.

Автобус-гармошка 44-го маршрута развернулся поперек проспекта Машерова, и это позволило протестующим немного оторваться от кордона.

После этого часть демонстрантов пошла по улице Даумана, часть — дальше по проспекту Машерова. Колонна дошла до перекрестка с улицей Куйбышева и двигается в сторону проспекта Независимости, неся бело-красно-белые флаги.