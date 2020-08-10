Ермошина: На участках, где подсчитаны голоса, лидирует Лукашенко

Минск, 10 августа. По подсчитанным участкам лидирует Александр Лукашенко, следует из информации председателя ЦИК Лидии Ермошиной в эфире телеканала "Беларусь 1".

По ее словам, процент явки составил 84%. "Это еще не предельно, потому что Минск будет уточняться, но это немного изменит, будет больше 80%", — сказала Ермошина.

"Что касается лидерства, отчиталось несколько городов и районов по многим регионам. В Минске — это Ленинский район без заграничных участков, которые к нему прикреплены. Они должны отчитаться к 15 часам. В Ленинском районе приняло участие более 64% избирателей. За Лукашенко проголосовало почти 67%, за Тихановскую — почти 15%, и на третьем месте — против всех — 8,5%", — сообщила глава ЦИК.

По ее информации, в четырех районах Брестской области (Дрогичинском, Жабинковском, Каменецком и Малоритском) явка составила 95,7%. "Лукашенко набирает почти 79,6%, Тихановская — 3,8%, против всех — 1,28%.

В Гомельской области есть данные также по четырем районам (Ветковский, Лельчицкий, Лоевский, Хойникский) — 52 тыс. человек. "На первом месте — Лукашенко (90%), Тихановская — на втором (3,2%), против всех — 2,55%", — заявила Ермошина.

В Гродненской области посчитаны результаты в восьми районах (Берестовицком, Вороновском, Дятловском, Зельвенском, Ивьевском, Кореличском, Мостовском, Свислочском). Проголосовало 124 тыс. избирателей. "На первом месте — Лукашенко (92,7%), Тихановская — на втором (3,89%), против всех — 1,45%. Тенденция вырисовывается", — сказала председатель комиссии.

В Могилевской области есть данные по четырем районам (Краснопольскому, Мстиславскому, Хотимскому, Чериковскому). По словам Ермошиной, на первом месте Лукашенко (93,8%), на втором — против всех (3,2%), Тихановская — на третьем месте.

"Голоса считаются, все это непросто. Я рассчитываю, что к трем ночи мы будем обладать предварительными данными", — заявила Ермошина.