Зеленский: Беларусь должна постараться обеспечить собственному народу права и свободы в полном объеме

Минск, 10 августа. К широкому диалогу призвал белорусские власти и общество президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши соседи-белорусы переживают сейчас непростые времена, — отметил Зеленский в своем телеграм-канале. — Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с оглашенными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия… Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к большому сожалению, и наблюдаем".

"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пускай и сложному диалогу. Потому что только широкий диалог даст возможность обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия", — убежден украинский президент.

По его мнению, только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. "В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это угрожает чрезвычайно горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны — и правительство, и протестующее общество", — считает Зеленский.

По его словам, Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. "Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса", — подчеркнул Зеленский.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями, — отметил президент. — Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не все равно, что там происходит и что будет с нашими друзьями в дальнейшем".

Вечером 9 августа в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Правозащитники сообщают о не менее чем 120 задержанных, в том числе более 60 — в столице. Силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.