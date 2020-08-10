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Дата распечатки: 12.08.2020 12:29
 
10.08.2020 11:15 Политика

МИД Литвы: Президентские выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми

Минск, 10 августа. Президентские выборы в Беларуси не соответствовали международным обязательствам страны и общепринятым демократическим стандартам, а также не были свободными и справедливыми, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы.

По мнению внешнеполитического ведомства, белорусское правительство в очередной раз не обеспечило соблюдение прав и свобод человека, прокатилась волна репрессий против гражданского общества, политических активистов, кандидатов в президенты и СМИ. Применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов категорически предосудительно и неприемлемо, подчеркивается в заявлении.

Кроме того, отмечается в заявлении, власти страны в нарушение взятых на себя обязательств не позволили работать на выборах международным и национальным независимым наблюдателям. МИД Литвы обеспокоен тем, что призывы прекратить репрессии и обеспечить прозрачную избирательную среду были проигнорированы, и призывает белорусские власти немедленно положить конец политически мотивированным преследованиям оппонентов, освободить всех незаконно задержанных, уважать права и свободы человека.

Внешнеполитическое ведомство Литвы считает символичным тот факт, что загрузка ядерного топлива в первый реактор Белорусской АЭС началась незадолго до выборов (7 августа). Это "еще раз показало, что весь процесс ввода в эксплуатацию планировался согласно графику выборов, а не требованиям безопасности". "Это не экономический, а геополитический проект. Литва не будет покупать электроэнергию на небезопасной Островецкой АЭС и продолжит поднимать этот вопрос в различных международных форматах", — подчеркивается в заявлении.

Литва "заинтересована в развитии добрососедских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии, однако это также зависит от воли и действий соседней страны".

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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