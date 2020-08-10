Минск, 10 августа. Кандидат в президенты Светлана Тихановская не признала предварительные результаты выборов, которые ЦИК обнародовал 10 августа.

На пресс-конференции она подчеркнула, что окончательных результатов нет, но, по данным независимых наблюдателей, есть участки, где в десятки раз больше проголосовавших, чем заявлено ЦИК.

Тихановская заявила, что страну покидать не планирует. "Я не вижу причин для того, чтобы я была арестована", — подчеркнула она.

"Произошедшее вчера в Минске — это преступление, — сказала Тихановская. — Мы знаем, что есть пострадавшие, я очень надеюсь, что нет погибших. Иначе это будет начало конца. Мы стали свидетелями того, как власть силовыми методами защищает свои позиции. Сколько мы ни просили не отдавать силовые приказы против мирных граждан, однако были применены несоизмеримые меры. Светошумовые гранаты, резиновые пули. Это страшно, особенно в отсутствие интернета. Это ужас какой-то отключать интернет в стране в такой момент".

Власть не слышит, она полностью оторвалась от народа, отметила Тихановская. "Мы за мирные перемены. Власть должна подумать, как мирным способом передать власть. У них же единственный способ — насилие над белорусами. Я была уверена, что они не пойдут на такой шаг. Мы будем делать все, чтобы такого не повторилось Я выражаю поддержку и призываю пострадавших обращаться в штабы", — заявила она.

По данным Центризбиркома, на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

Всего участие в голосовании приняло 5.798.908 человек (84,23%). По предварительным данным ЦИК, за Лукашенко свой голос отдали 4.652.423, за Светлану Тихановскую — 574.312 (9,9%), за Анну Канопацкую — 97.926 (1,68%), Андрея Дмитриева — 60.543 (1,04%), Сергея Черечня — 65.784 (1,13%), против всех — 6,02% избирателей.