Партия "Справедливый мир" требует от властей прекратить насилие в отношении мирных протестующих и начать диалог о проведении новых выборов президента

Минск, 12 августа. Белорусская партия левых "Справедливый мир" требует от властей прекратить насилие в отношении мирных протестующих и начать диалог о проведении новых выборов президента. Об этом говорится в заявлении, распространенном 12 августа пресс-службой партии.

"События последних дней показывают, что беспрецедентные действия власти по нарушению основополагающих норм и правил проведения выборов, установленных Конституцией, законами и международными обязательствами Беларуси, переполнили чашу терпения людей, — отмечают в "Справедливом мире". — В результате по всей стране проходят многотысячные акции народного протеста против фальшивых результатов президентских выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией. Единственным инициатором этих акций является народ Беларуси, который требует восстановления справедливости".

В документе говорится, что власть "не предлагает никаких путей для разрешения созданного ею конфликта, не желает разговаривать с народом, а использует только насилие". В результате "брутальных и неадекватных действий силовых структур один человек погиб, сотни покалечены и находятся в больницах, тысячи людей заключены в места лишения свободы".

Любое насилие, убеждены в партии, "рано или поздно приводит к ответной реакции со стороны протестующего народа", поэтому "противостояние нарастает, увеличивается угроза непредсказуемого развития ситуации вплоть до гражданской войны". В связи с этим сегодня важнее всего найти "пути мирного разрешения политического кризиса в интересах народа Беларуси".

В "Справедливом мире" считают, что во время президентской кампании "исполнительная вертикаль власти и управляемые ею руководители избирательных комиссий всех уровней тотально нарушали основополагающие нормы и правила проведения свободных и честных выборов", а объявленные Центризбиркомом результаты "не соответствуют реальному волеизъявлению граждан Беларуси".

Партия поддерживает мирный протест и призывает всех граждан Беларуси "к сплочению в отстаивании своих конституционных прав, солидарности с пострадавшими от произвола действующей власти", а также требует от властей "принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирный протест, и незамедлительно освободить всех задержанных".

"Справедливый мир" предлагает действующей власти "незамедлительно организовать диалог с представителями всего спектра политических сил и гражданского общества по вопросу проведения в ближайшее время новых выборов президента по правилам, гарантирующим свободный, справедливый и прозрачный для общественного контроля избирательный процесс". Это, по их мнению, является единственным цивилизованным выходом из нынешнего политического кризиса и альтернативой "сползанию страны к гражданской войне".

Кроме того, партия призывает международные институты, включая Совет безопасности ООН, "принять исчерпывающие меры по содействию мирному урегулированию ситуации в Беларуси".

9—11 августа в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет. Протестующие в Минске строили баррикады на проезжей части, направляли в сторону силовиков фейерверки, во вторую ночь протестов бросили в их сторону несколько "коктейлей Молотова". По данным Минздрава, более двух сотен человек находятся в больницах, один погиб.

Следственный комитет возбудил более 20 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, насилия в отношении сотрудников милиции, а также в связи с умышленной блокировкой транспортных коммуникаций.