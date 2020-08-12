Сотрудники Института физики НАНБ поддержали призыв к общенациональной забастовке и провели предупредительную акцию

Минск, 12 августа. Сотрудники Института физики имени Степанова НАН Беларуси поддержали призыв к общенациональной забастовке и провели предупредительную акцию.

Акция прошла в здании научного учреждения, сообщил БелаПАН старший научный сотрудник института Иван Сивцов.

По его словам, около 8.30 больше десяти сотрудников института собрались в фойе. У них были плакаты с требованиями не признавать итоги выборов из-за массовых фальсификаций, освободить политзаключенных и задержанных в ходе акций протеста во время и после выборов, а также вернуть доступ к интернету для населения. Акция длилась около часа.

К собравшимся пришли дирекция Института физики и председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Стороны вступили в переговоры.

"Они убедили нас, что такой формат не является сейчас оптимальным. Мы сейчас составляем коллективное письмо о непропорциональном применении насилия во время мирных протестов, которые происходят после выборов. Мы пока думаем, куда конкретно отправлять это обращение", — сказал Сивцов.

По его словам, сотрудники Института физики пока не решили, продолжать ли подобные акции в дальнейшем. "Это дискутируемый вопрос. У нас есть сторонники и противники продолжения подобных акций. Пока неясно, к чему мы придем", — отметил старший научный сотрудник Института физики.

10 и 11 августа на некоторых белорусских предприятиях прошли стихийные митинги против фальсификации итогов выборов, задержания участников акций протеста и отключения интернета.