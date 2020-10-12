В Витебске воскресный марш также сопровождался задержаниями

Витебск, 12 октября. В Витебске очередной воскресный марш протеста против фальсификации итогов президентских выборов сопровождался разгоном участников и многочисленными задержаниями, в том числе пяти независимых журналистов.

Трех из них отпустили, четвертый находится в СИЗО, судьба пятого пока неизвестна.

Сначала в телеграм-каналах сообщалось, что протестующие соберутся возле торгового центра "Марко-сити", потом появилась новая точка сбора — возле Ледового дворца. В итоге люди пытались собраться в двух местах.

Протестующие опасались стоять возле Ледового дворца и рассеялись по ближайшим остановкам, дворам, кто-то находился у соседнего ТЦ "Мега". У тех, кто был возле Ледового дворца, милиция проверяла документы. Когда возле остановки собралось более 20 человек, начались задержания. Милиция посадила в микроавтобус не менее пяти человек. Среди задержанных — корреспондент "Белсата" Дмитрий Казакевич и видеооператор канала Вячеслав Лазарев.

Как сообщила жена Казакевича Ирина, ее мужа повезли в СИЗО (ИВС в Витебске закрыт на ремонт). Журналиста обвиняют по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия). Возможно, в СИЗО находится и Лазарев.

От Ледового дворца люди небольшими группами перешли на проспект Победы. Там они сформировали колонну примерно из 40 человек и достали бело-красно-белую символику. С проспекта Победы демонстранты свернули на Московский проспект. Там ОМОН задержал корреспондента БелаПАН и tut.by Татьяну Матвееву и фотокорреспондента tut.by и газеты "Народная Воля" Алеся Пилецкого. Журналисты провели в Первомайском РОВД три часа, после чего их отпустили. В отношении Матвеевой составили протоколы опроса и личного обыска.

На пересечении Московского проспекта и улицы Чкалова стоял милицейский кордон. Демонстранты — их к этому моменту было около 100, — чтобы избежать столкновения, свернули и перешли на другую сторону улицы, снова вышли на проспект Строителей, дошли до Новооршанского шоссе.

Здесь к ним подъехали два милицейских микроавтобуса. Сотрудники ОМОН задержали фотокорреспондента БелаПАН и редактора "Народных новостей Витебска" Сергея Серебро. Его отпустили из Первомайского РОВД примерно через три часа, после составления протокола опроса и личного обыска.



С Новооршанского шоссе протестующие снова вернулись на проспект Строителей. Возле Ледового дворца произошли новые задержания. Большинству демонстрантов удалось разбежаться.

Задержанные журналисты до того, как у них проверили документы, находились в зале офицерского собрания Первомайского РОВД. Там же сидели еще семь человек, судя по всему, задержанных на акции протеста, в том числе два пенсионера. Пожилые люди возмущались: "За что нас задержали? У нас есть с собой документы, мы ничего не нарушали. Почему мы должны находиться в милиции?"

Милиционеры попросили пенсионеров сесть спокойно и ждать, пока проведут их опрос. Один пожилой мужчина прочитал девиз МВД "Служым закону, народу, Айчыне!", который в виде большого плаката размещен в зале офицерского собрания, и сказал другому: "Видишь, как они служат "закону, народу, Айчыне"? Старики с улицы оказываются в милиции".