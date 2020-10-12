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Дата распечатки: 13.10.2020 01:25
 
12.10.2020 18:10 Политика, Общество

Возле 1-й больницы в Минске силовики разогнали участников марша пенсионеров и сочувствующих

Минск, 12 октября. Более двух с половиной часов продолжался в Минске марш пенсионеров.

Его участники собрались в 15 часов возле Красного костела на площади Независимости и пошли по тротуару вдоль проспекта Независимости. Перед площадью Якуба Коласа количество участников составляло от полутора до двух тысяч. На этом участке их активно поддерживали граждане с противоположной стороны проспекта.

На площади Якуба Коласа часть демонстрантов разошлась, остальные, около тысячи, продолжили движение к Белорусскому национальному техническому университету и кинотеатру "Октябрь". Они скандировали "Верым! Можам! Пераможам!", "Свободу нашим детям!", "Наши дети лучше всех!", "Лукашенко в автозак!". Станция метро "Площадь Якуба Коласа" была закрыта с 17.05 до 17.20.

ГАИ перекрыла движение транспорта в сторону центра, протестующих сигналами поддерживали автомобилисты, ехавшие в попутном направлении. При этом сотрудники ГАИ не давали возможности им притормаживать, чтобы выразить солидарность другими способами.

Колонну сопровождали многочисленные силовики в штатском и синий микроавтобус, откуда велась съемка граждан, поддерживавших марш.

Возле входа в студенческий городок БНТУ к пенсионерам вышли студенты. Часть протестующих остановилась с ними поговорить, остальные двинулись к кинотеатру "Октябрь". На противоположной стороне, возле 1-й клинической больницы, силовики без опознавательных знаков в зеленой форме и балаклавах начали разгон участников и сочувствующих. Были слышны хлопки, возможно, от разрывов петард, применялся перцовый газ. Несколько человек задержано, в том числе велосипедист. Демонстранты скандировали в адрес силовиков "Фашисты!".

На пересечении проспекта и улицы Академической участники акции и поддерживавшие их граждане вышли на проезжую часть, где были зажаты силовиками. Движение по проспекту было полностью перекрыто. С 17.20 до 18.05 не работала станция метро "Академия наук".

В 17.50 силовики завершили разгон. Немногочисленные группы протестующих двинулись в сторону перекрестка с улицей Сурганова, где из-за перекрытия движения в час пик образовался затор. В переходах скопилось множество людей, ожидавших открытия станции метро.

Алексей Александров, БелаПАН.

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