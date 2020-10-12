Минск, 12 октября. Сегодня вечером в спальных районах Минска вновь проходят акции протеста, в том числе с перекрытием улиц и поджиганием автомобильных покрышек. Граждане протестуют против разгона прошедшего днем марша пенсионеров на проспекте Независимости возле 1-й клинической больницы.

К некоторым местам сбора граждан приехали силовики. В частности, четыре микроавтобуса, четыре грузовика и автозак прибыли на перекресток проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова в микрорайоне Серебрянка. Силовики светят фонарями в тротуары и окна жилых домов, сообщает корреспондент БелаПАН.

Телеграм-каналы пишут о разгоне протестующих в микрорайоне Лебяжий. Есть задержанные в Лебяжьем, Уручье, на улице Притыцкого.

Зафиксированы взрывы в районе станции метро "Каменная Горка", где было блокировано движение (подтверждается видеозаписями в соцсетях), и у торгового центра "Рига" на улице Сурганова (подтверждает корреспондент БелаПАН).

Протестующие блокировали также движение на Партизанском проспекте у перекрестка с улицами Варвашени и Социалистической.

Накануне вечером в спальных районах протестовали против жестких действий силовиков в отношении участников Марша гордости.