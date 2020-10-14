Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе и продолжили шествие по проспекту Независимости

Минск, 14 октября. Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе на площади Победы.



При подходе к площади, на мосту через Свислочь по другую сторону от парка Горького, участниц акции снимали на видеокамеру двое сотрудников милиции в форме.

Во время ожидания в переходе женщины пели, в том числе "Купалинку". Затем они поаплодировали друг другу, многократно проскандировали "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Уходи!", после чего продолжили движение по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа. К этому моменту их количество уменьшилось примерно до 100.



В марше участвуют женщины в основном среднего и старшего возрастов. Акция приурочена ко Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября.