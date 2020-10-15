Канада ввела санкции в отношении еще 31 белорусского чиновника (дополнено)

Минск, 15 октября. Канада ввела санкции в отношении еще 31 белорусского чиновника, сообщает сайт канадского правительства.

"После принятия 29 сентября в координации с Великобританией первого пакета адресных санкций правительство Канады сегодня включает в этот список еще 31 белорусского чиновника, — говорится в сообщении. — Второй пакет санкций принимается в координации с недавними действиями, предпринятыми Европейским союзом и США. Эти дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси. Цель состоит в том, чтобы оказывать международное давление на правительство Беларуси для мирного разрешение нынешнего кризиса путем переговоров".

"Демонстрируя твердую решимость в отношении санкций, мы усиливаем нашу коллективную способность оказывать давление на правительственных чиновников в Беларуси, чтобы те прислушались к требованиям белорусского народа, — отметил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. — Канада по-прежнему солидарна с народом Беларуси, который борется за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране".

В список вошли:

— Александр Алешкевич — начальник ОГАИ Московского района Минска, подполковник милиции;

— Александр Астрейко — начальник УВД Брестского облисполкома;

— Александр Быков — командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД;

— Ирина Целиковец — член Центризбирком;

— Олег Чернышев — заместитель председателя КГБ;

— Михаил Домарнацкий — командир ОМОН УВД Гомельского облисполкома;

— Ольга Дорошенко — член Центризбиркома;

— Андрей Галенка — заместитель начальника Московского РУВД Минска;

— Максим Гамола — заместитель начальника Московского РУВД Минска;

— Андрей Гуржий — член Центризбиркома;

— Светлана Кацубо — член Центризбиркома;

— Владимир Калач — заместитель председателя КГБ;

— Сергей Калиновский — член Центризбиркома;

— Геннадий Казакевич — первый заместитель министра внутренних дел;

— Сергей Хоменко — заместитель министра внутренних дел;

— Александр Конюк — бывший генеральный прокурор Беларуси;

— Александр Лосякин — член Центризбиркома;

— Олег Маткин — начальник департамента исполнения наказаний МВД;

— Максим Михович — командир ОМОН УВД Брестского облисполкома;

— Игорь Плышевский — член Центризбиркома;

— Марина Рахманова — член Центризбиркома;

— Дмитрий Реуцкий — заместитель председателя КГБ;

— Александр Шепелев — глава департамента охраны МВД;

— Олег Шуляковский — первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома;

— Олег Слижевский — член Центризбиркома, министр юстиции;

— Иван Соколовский — в аналогичном списке ЕС указан как действующий начальник минского центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина (в реальности — бывший начальник, сейчас ЦИП возглавляет Евгений Шапетько);

— Сергей Теребов — первый заместитель председателя КГБ;

— Валерий Вакульчик — госсекретарь Совета безопасности Беларуси, экс-председатель КГБ;

— Александр Васильев — начальник УВД Гомельского облисполкома;

— Анатолий Васильев — заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности;

— Леонид Журавский — командир ОМОН УВД Витебского облисполкома.

29 сентября Канада ввела санкции в отношении Александра Лукашенко, его старшего сына и помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, министра внутренних дел Юрия Караева и его заместителей Александра Барсукова, Юрия Назаренко, заместителя командующего внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова, командира минского ОМОН Дмитрия Балабы.