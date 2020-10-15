В Минске задержали сотрудника правозащитной организации, наблюдавшего за Маршем людей с инвалидностью

Минск, 15 октября. В Минске задержали сотрудника просветительского правозащитного учреждения "Офис по правам людей с инвалидностью" Олега Граблевского, который осуществлял наблюдение за проходящим сейчас Маршем людей с инвалидностью, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" руководитель учреждения Сергей Дроздовский.

По состоянию на 15.25 около 100 человек — участников марша шли по левой стороне проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади.

Среди собравшихся на акцию есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня. Некоторых людей с ограниченными возможностями сопровождают родные и близкие.

В районе гостиницы "Минск" задержали двух человек — силовики выхватили их из колонны и посадили в микроавтобус, однако неясно, были это люди с инвалидностью или сопровождающие.

Участники марша скандировали "Это наш город!", в колонне — два бело-красно-белых флага.