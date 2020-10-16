Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/16/ru_1064079/
Дата распечатки: 16.10.2020 15:38
 
16.10.2020 15:23 Общество

Глава КГБ: Из различных источников получаем информацию о готовящейся в нашей стране провокации

Минск, 16 октября. Из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации, заявил 16 октября председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации, — цитирует Тертеля государственное агентство БелТА. — Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения".

Как отметил Тертель, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов, — сказал он. — В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".

"В связи с этим хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность", — добавил председатель КГБ.

В предстоящие выходные в Минске и других городах Беларуси планируются традиционные акции сторонников перемен.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 16 Октябрь 2020, 15:38
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239