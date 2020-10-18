В Минске закрыты шесть станций метро

Минск, 18 октября. В Минске закрыты несколько станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.15 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Партизанский марш. Это десятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.