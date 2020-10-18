Правозащитники сообщают о задержании в Солигорске не менее восьми человек

Минск, 18 октября. В Солигорске задержано не менее восьми человек, сообщает spring96.org.

По информации светлогорской правозащитницы Елены Маслюковой, около 13 часов милиция задержала нескольких человек, вышедших на очередную воскресную акцию сторонников перемен.

В числе задержанных — ученик 11-го класса Петр Евстигнеев.

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Партизанский марш. Это десятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.