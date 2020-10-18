Неизвестные в штатском пытались попасть в квартиру к журналистке tut.by Яне Сионихиной

Минск, 18 октября. Неизвестные в штатском пытались попасть в квартиру к журналистке портала tut.by Яне Сионихиной.

"Они потребовали открыть дверь и отдать паспорт некой Щербаковой, – сообщает tut.by. – Кто это такая ни наш журналист, ни ее молодой человек, который живет с ней, не знают. Квартира принадлежит человеку с другой фамилией. После того, как неизвестным отказались открыть дверь они ушли со словами "сейчас тогда будем вызывать…". Вероятно, речь идет о взломе двери. Адвокат уже выехал на место."

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен – Партизанский марш.

Во время акции задержаны журналист телеканала "Белсат" Алесь Любенчук и издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров.