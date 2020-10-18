18.10.2020 16:14 Политика, Общество
Колонна участников марша развернулась и движется в обратную сторону по Партизанскому проспекту
Минск, 18 октября. Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и двинулись в обратную сторону по Партизанскому проспекту.
Как сообщают корреспонденты БелаПАН, которые теперь находятся в хвосте колонны, впереди, со стороны универмага "Беларусь", послышались выстрелы и хлопки — не исключено, что это была светошумовая граната. Несмотря на это, люди продолжают идти вперед.