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Дата распечатки: 18.10.2020 17:16
 
18.10.2020 16:14 Политика, Общество

Колонна участников марша развернулась и движется в обратную сторону по Партизанскому проспекту

Минск, 18 октября. Группа демонстрантов подошла ближе к кордону силовиков, как минимум одного человека задержали. После этого участники марша развернулись и двинулись в обратную сторону по Партизанскому проспекту.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, которые теперь находятся в хвосте колонны, впереди, со стороны универмага "Беларусь", послышались выстрелы и хлопки — не исключено, что это была светошумовая граната. Несмотря на это, люди продолжают идти вперед.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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