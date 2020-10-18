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Дата распечатки: 18.10.2020 17:16
 
18.10.2020 16:59 Политика, Общество

Тысячи участников Партизанского марша идут по проспекту Рокоссовского

Минск, 18 октября. Тысячи участников Партизанского марша идут по проезжей части проспекта Рокоссовского (микрорайон Серебрянка).

По сообщениям телеграм-каналов, в сторону улицы Олега Кошевого и автовокзала "Восточный" выехала большая колонна автозаков и много микроавтобусов с силовиками. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова милиция перекрыла проспект в сторону гипермаркета "Гиппо".

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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