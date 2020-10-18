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Дата распечатки: 18.10.2020 17:52
 
18.10.2020 17:44 Общество

В Минске возобновили работу все станции метро

Минск, 18 октября. Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы всех станций метро с 17.20.

В 13.15 "в целях обеспечения безопасности пассажиров" на вход и выход закрывались станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская".

В 15.15 открылись станции "Площадь Ленина" (со стороны вокзала), "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига", закрылись "Тракторный завод", "Партизанская" и "Автозаводская".

Сегодня в Минске проходит Партизанский марш. Демонстранты прошли по улицам Свердова, Аранской, Партизанскому проспекту. Недалеко от станции метро "Автозаводская" их встретил кордон силовиков со спецтехникой, Колонна повернула назад и на площади Ванеева повернула в сторону микрорайона Серебрянка. Шествие продолжилось по проспекту Рокоссовского.

БелаПАН.

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Воскресенье, 18 Октябрь 2020, 17:52
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