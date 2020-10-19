Марш мудрости завершился на площади Якуба Коласа, его участники стали расходиться

Минск, 19 октября. Участники провластной демонстрации, которые шли вслед за участниками Марша мудрости по противоположной — правой — стороне проспекта Независимости, перешли на левую сторону и догнали хвост первой колонны.

Пропуская их, участники Марша мудрости выстроились вдоль дороги. Некоторые сторонники Лукашенко бросали своим оппонентам оскорбительные выражения — в их адрес и в адрес бело-красно-белого флага. Участники марша их игнорировали.

Дальше площади Победы провластные демонстранты не пошли. Тем временем голова колонны участников Марша мудрости дошла до площади Якуба Коласа, где их встречали волонтеры с чаем и печеньем. Пенсионеры несколько раз проскандировали "Верым, можам, пераможам", "Мы еще вернемся!" и начали расходиться.

Это была уже третья по счету акция пенсионеров — сторонников перемен. Предыдущий марш состоялся неделю назад, 12 октября. Тогда в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, что вызвало волну возмущения в обществе. Сегодня милиция не препятствовала демонстрации.