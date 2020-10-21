Суды над задержанными брестскими журналистами перенесены на 22 и 23 октября

Минск, 21 октября. Рассмотрение административных дел внештатного корреспондента "Брестской газеты" Максима Хлебца и фотографа "Брестской газеты" и онлайн-журнала "Бинокль" Романа Чмеля перенесено на 22 и 23 октября. Они отпущены на свободу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста. Сегодня вечером журналистов привезли из ИВС в суд Московского района Бреста.