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Дата распечатки: 21.10.2020 19:19
 
21.10.2020 18:09 Общество, Политика

Суды над задержанными брестскими журналистами перенесены на 22 и 23 октября

Минск, 21 октября. Рассмотрение административных дел внештатного корреспондента "Брестской газеты" Максима Хлебца и фотографа "Брестской газеты" и онлайн-журнала "Бинокль" Романа Чмеля перенесено на 22 и 23 октября. Они отпущены на свободу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста. Сегодня вечером журналистов привезли из ИВС в суд Московского района Бреста.

БелаПАН.

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