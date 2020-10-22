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Дата распечатки: 22.10.2020 15:54
 
22.10.2020 15:11 Политика, Общество

Прохожие поддерживают участников марша людей с инвалидностью аплодисментами

Минск, 22 октября. Колонна участников Марша людей с (не)ограниченными возможностями, проходя мимо зданий МВД и КГБ, скандирует "Караева под суд!" и "Выпускай!".

Протестующие идут по левой стороне проспекта Независимости. Прохожие поддерживают колонну аплодисментами и показывают знак "виктория". Проезжающие мимо автомобили приветственно сигналят.

В колонне около 100 человек, семеро из них — на колясках. Они выкрикивают "Свободу!", "Новые выборы!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Уходи!", "Один за всех и все за одного!", "Вор, убийца, уходи!", держат плакаты с надписями "Скованные одной цепью, связанные одной целью", "Інваліды супраць катаванняў", "Я просто выполнял приказ" — нацистам в Нюрнберге это не помогло", "Лукашенко, бери пример Жээнбекова".

Ирина Турчина, БелаПАН.

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