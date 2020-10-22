Участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули с проспекта Независимости на улицу Ленина, а затем — в сторону Дворца Республики

Минск, 22 октября. Колонна участников Марша людей с (не)ограниченными возможностями возле ГУМа повернула налево, на улицу Ленина, а затем — к гостинице "Европа", и сейчас приближается ко Дворцу Республики.

Демонстранты периодически скандируют лозунги "Свободу!", "Новые выборы!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Уходи!", "Один за всех и все за одного!" и другие.