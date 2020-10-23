Отменен домашний арест для члена президиума КС Лилии Власовой

Минск, 23 октября. Отменена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Дело не прекращено, она остается обвиняемой, сообщает пресс-служба КС.

Координационный совет "настаивает на прекращении всех уголовных дел в отношении мирных белорусов, и выражает свою поддержку Лилии".

Юрист и медиатор Лилия Власова была освобождена из СИЗО КГБ и помещена под домашний арест 16 октября.

31 августа Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном массовом мероприятии. В тот же день ее задержали сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, в ее доме провели обыск.

Позже стало известно, что в отношении Власовой возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов).

Лилия Власова была в числе политических заключенных, с которыми Александр Лукашенко встречался 10 октября в СИЗО КГБ.

Помимо нее на встрече присутствовали бывший глава "Белгазпромбанка", экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, его сын, глава предвыборного штаба Эдуард Бабарико, политический консультант Виталий Шкляров, юристы Максим Знак и Илья Салей, политолог и активист Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, бизнесмен, соучредитель интернет-изданий kyky.org и The Village Belarus, владелец агентства Vondel/Hepta и "Галереи Ў" Александр Василевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления "Белгазпромбанка", Сергей Добролет, бывший зампред правления "Белгазпромбанка", и Сергей Тихановский, видеоблогер, автор youtube-канала "Страна для жизни", муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На следующий день двум участникам — Воскресенскому и Рабцевичу — была изменена мера пресечения на домашний арест. Вечером 13 октября под подписку о невыезде выпустили еще двух фигурантов "дела PandaDoc" — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа. 16 октября на домашний арест были переведены Салей и Шкляров. 19 октября Шклярову вновь изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.

КС заявил, что Власова и Салей остаются политзаключенными.