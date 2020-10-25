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Дата распечатки: 25.10.2020 17:00
 
25.10.2020 16:30 Общество, Политика

Правозащитники сообщают о более 30 задержанных в ходе сегодняшних акций

Минск, 25 октября. Правозащитники сообщают о не менее 32 задержанных в ходе сегодняшних акций. Списки задержанных публикует spring96.org.

В частности сообщается о задержаниях в Борисове (Минская область), Бресте, Гомеле, Гродно, Минске, Могилеве, Новополоцке (Витебская область), Пинске (Брестская область), Речице (Гомельская область).

Как сообщалось, в Минске на площади Свободы были задержаны фотографы Дмитрий Дмитриев ("Новы час") и Святослав Зоркий ("Комсомольская правда" в Белоруссии"). Журналистов посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Сегодня в Беларуси проходит одиннадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен — "Народный ультиматум". Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

БелаПАН.

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