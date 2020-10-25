"Белсат" сообщает о блокировании сим-карт своих сотрудников, работающих на марше в Минске

Минск, 25 октября. Телеканал "Белсат" сообщил о блокировании сим-карт телефонов своих сотрудников, работающих на воскресной акции протеста в Минске.

В связи с фактической блокировкой мобильного интернета сотовые телефоны являются для журналистов едва ли не единственным каналом связи с редакциями.

Тем временем Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что задержанные перед началом акции фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев ("Новы час") и Святослав Зоркий ("Комсомольская правда" в Белоруссии") находятся в милиции уже три с половиной часа, тогда как для установления личности срок задержания не может превышать трех часов.

По информации БАЖ, в Витебске задержан Дмитрий Казакевич, работавший на местной акции протеста и уходивший с места событий после ее окончания.