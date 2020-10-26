26.10.2020 18:26 Видео, Общество
Акции протеста студентов и пенсионеров прошли в Минске
26 октября в Минске прошли акции протеста студентов и пенсионеров.
26 октября в Минске прошли акции протеста студентов и пенсионеров.
© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск
.239