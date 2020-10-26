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Дата распечатки: 26.10.2020 18:59
 
26.10.2020 18:26 Видео, Общество

Акции протеста студентов и пенсионеров прошли в Минске

26 октября в Минске прошли акции протеста студентов и пенсионеров.

Видео Дениса Жука, Максима Лаврецкого, БелаПАН.

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