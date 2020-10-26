"Международная амнистия" призывает власти Беларуси положить конец милицейскому насилию

Минск, 26 октября. "Международная амнистия" выступила с заявлением, в котором призывает власти Беларуси немедленно освободить бастующих рабочих и положить конец милицейскому насилию в отношении мирных демонстрантов.

"В ответ на подавление правительством Лукашенко мирных протестов лидеры оппозиции призвали к началу общенациональной забастовки", — отмечается в заявлении исполняющего обязанности директора "Международной амнистии" по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева.



"Мы с шоком и тревогой видим, как этот режим, который в течение нескольких недель прибегал к насилию в отношении демонстрантов на улицах и в местах содержания под стражей, сегодня направил ОМОН в масках для избиения и ареста бастующих рабочих прямо на их рабочих местах, — заявил Кривошеев. — Власти проявляют откровенное пренебрежение к самым основным правам человека, и право на забастовку стало еще одним, которое было безжалостно попрано при помощи милицейских ботинок и дубинок".



"Только вчера светошумовые гранаты и резиновые пули снова были выпущены прямо по мирным протестующим с близкого расстояния, — констатировал представитель международной правозащитной организации. — Убегающих протестующих преследовали, по ним стреляли и их избивали. Есть шокирующие кадры, как ОМОН врывается в частную квартиру и избивает находящихся в ней. Сотрудники правоохранительных органов полностью отказались от своей клятвы защищать сограждан и получили полную свободу действий в применении к ним неизбирательного насилия и массовых произвольных арестов".



"Правительство Беларуси должно немедленно положить конец милицейскому насилию в отношении мирных демонстрантов. Власти должны немедленно и безоговорочно освободить всех арестованных и привлеченных к административной или уголовной ответственности только за попытку реализовать свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также их права на создание независимых ассоциаций и на забастовки", — подчеркнул Кривошеев.



25 октября силовики применили резиновые пули и светошумовые гранаты против участников марша "Народный ультиматум" Минске. По информации правозащитников, в разных городах Беларуси за участие в мирных демонстрациях было задержано более 300 человек.

Задержания продолжились 26 октября, в первый день объявленной общенациональной забастовки. Среди задержанных — как рабочих, поддержавшие забастовку, так и граждане, которые выразили солидарность с ними. По данным правозащитного центра "Весна", на 19.40 в списках задержанных в разных городах страны — более 230 фамилий.



