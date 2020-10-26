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Дата распечатки: 26.10.2020 21:09
 
26.10.2020 20:45 Общество

Станция метро "Площадь Якуба Коласа" вновь открыта

Минск, 26 октября. Станция "Площадь Якуба Коласа" вновь открыта для пассажиров, сообщил Минский метрополитен.

Станция была закрыта с 20.21 до 20.37 "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

К 20 часам на площади, в основном возле филармонии, собралось около 100 протестующих. Их разогнала милиция. Затем приехал автозак, вышедшие оттуда силовики начали патрулировать площадь, однако задержаний не было.

Ранее демонстранты в этом месте перекрывали проспект Независимости.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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