Станция метро "Площадь Якуба Коласа" вновь открыта

Минск, 26 октября. Станция "Площадь Якуба Коласа" вновь открыта для пассажиров, сообщил Минский метрополитен.

Станция была закрыта с 20.21 до 20.37 "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

К 20 часам на площади, в основном возле филармонии, собралось около 100 протестующих. Их разогнала милиция. Затем приехал автозак, вышедшие оттуда силовики начали патрулировать площадь, однако задержаний не было.

Ранее демонстранты в этом месте перекрывали проспект Независимости.