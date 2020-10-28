Рабочего "Атланта", забравшегося на заводскую трубу с бело-красно-белым флагом, сняли и передали милиции

Минск, 28 октября. Рабочего минского завода "Атлант" Виктора Манкевича, который 28 октября забрался на трубу предприятия с бело-красно-белым флагом и потребовал отставки Александра Лукашенко, спустили вниз и передали милиции, сообщает телеграм-канал портала tut.by со ссылкой на очевидцев.

Около 13.20 в общеновостном телеграм-канале портала появилось сообщение, где со слов читателей заявлялось, что Манкевич спускается с трубы. Примерно спустя 20 минут в отдельном телеграм-канале tut.by, посвященном политике, было опубликовано сообщение от очевидцев, которые заявили, что рабочего завода "сняли и передали милиции".

В первой половине дня Виктор Манкевич забрался на трубу завода "Атлант" и записал видеообращение, которое распространил телеканал "Белсат".

"Я, рабочий завода "Атлант" Манкевич Виктор Анатольевич, признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!" — заявил рабочий в видеообращении.