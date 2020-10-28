Белорусские вузы отчисляют студентов за участие в протестных акциях

Минск, 28 октября. Студенты вузов сообщают о массовых отчислениях за участие в протестных акциях.

Телеграм-канал "IN Культ" разместил информацию о массовом отчислении студентов Белорусского государственного университета культуры и искусств "за грубейшее нарушение порядка". "Около 18 студентов, которые вчера писали объяснительные и не имели до этого выговоров, обнаруживают, что их пропуски заблокированы. Деканат подтвердил, что студентов отчисляют", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этом университете 20 октября была назначена новый ректор Наталья Карчевская.

Об отчислениях сообщают также студенты Брестского государственного технического университета. В соцсети попало фото докладной записки на имя ректора, в которой указаны фамилии рекомендуемых к отчислению девяти студентов, ранее участвовавших в несанкционированных акциях. 28 октября документ одобрен подписью тоже недавно назначенного ректора Александра Бахановича.

Телеграм-каналы медицинского сообщества "Белые халаты" и "Рупор БГМУ" заявляют о начавшихся отчислениях в Белорусском государственном медицинском университете. "Сообщается о 10 человеках с лечфака и 2 с педиатрического факультета. Подробности уточняем", — пишут медики.

В телеграм-канале студентов Гродненского государственного университета опубликована выписка из приказа от 27 октября об отчислении студентки 4-го курса факультета искусств и дизайна за "нарушение правил внутреннего распорядка и совершение ранее иных противоправных действий".

Также появляются сообщения об отчислениях отдельных студентов в Белорусском государственном университете физической культуры.

Ранее в чатах студенты сообщали об отчислениях в БНТУ и Белорусской государственной академии искусств. Также стало известно об увольнении декана факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета Михаила Мишкевича. На его странице в "Фейсбуке" бывшие и нынешние студенты и коллеги пишут слова поддержки.

Накануне вечером в студенческих чатах стала появляться информация о том, что в ректораты некоторых вузов подают списки студентов на отчисление — всех, кто задерживался на протестных митингах ранее и получал сутки или штрафы.

Александр Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания высказался о бастующих студентах. "Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", — добавил он.

Также Лукашенко обратился к родителям школьников и студентов: "Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона".