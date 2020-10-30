Лукашенко: Мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий

Минск, 30 октября. "Одна из основ новых полномочий этих людей, генералов, — подбор кадров и контроль", — заявил Александр Лукашенко на встрече с центральным аппаратом МВД, поясняя роль своих новых помощников-силовиков в Минске (бывший замминистра внутренних дел Александр Барсуков), Гродненской и Брестской областях (экс-министр внутренних дел Юрий Караев и бывший госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик).

"Мы должны контролировать и видеть все, что происходит в нашей стране, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Нельзя больше расслабляться, как это было до этого мятежа. Ни в коем случае. Слишком расслабились. Думали, что будет все хорошо. Надо сделать выводы, надо извлечь уроки. Я абсолютно убежден, что новые руководители, я более чем откровенно вам рассказал о них и о своих замыслах в этом плане, смогут достигнуть поставленных целей".

"Еще раз подчеркиваю: главное направление — гродненское, брестское — должно быть закрыто от границы (в хорошем смысле слова, чтобы комар носа не подточил) до Минска. И здесь, в Минске, в том числе. Мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий", — пригрозил Лукашенко.

"Я говорю это откровенно, потому что ну не было никаких оснований для того, чтобы ломать страну, кроме желания извне, — сказал он. — Пройдет время, вы еще увидите, кто это делал. Еще не все видно, и даже для вас. И они ждут. Не зря же там [председатель Госпогранкомитета Анатолий] Лаппо поймал 700 человек за неделю. Молодцы!"

Лукашенко вновь заявил о вмешательстве Литвы, Польши и Украины во внутренние дела Беларуси и предположил, что именно из-за этого правящие партии в Литве и Украине проиграли соответственно парламентские и местные выборы.

"Эти в Литве даже трех процентов не набрали . Нам три процента давали, а там даже трех процентов не набрали. Это за Беларусь", — заявил Лукашенко.

"И возьмите на юге: ему-то (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — БелаПАН.) чего не хватало? Я уже его поддерживал во всех начинаниях, старался эту Украину, как только мог… Поддерживал, защищал и прочее. Грохнулся: 37% пришло, и нигде не победил", — сказал он.

Лукашенко также заявил, что "Минск был спокойным и будет всегда". "Дайте нам время. Мы всегда отреагируем на любую реакцию с их стороны. И мы сохраним мир и покой", — подчеркнул он.