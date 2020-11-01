Минск, 1 ноября. В Минске закрыты три станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 12.40 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

В 12 часов в Минске также отключен мобильный интернет.

Сегодня в Беларуси планируется провести Марш против террора, к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.