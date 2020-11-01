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Дата распечатки: 01.11.2020 14:21
 
01.11.2020 13:47 Политика, Общество

В районе станции метро "Парк Челюскинцев" собираются люди

Минск, 1 ноября. В районе станции метро "Парк Челюскинцев", в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек.

Вдоль проспекта Независимости периодически ходят наряды сотрудников милиции в форме, некоторые — с мегафонами.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".

Демонстранты намерены собраться возле станции метро "Парк Челюскинцев" и направиться в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

За два часа до начала акции в городе, как обычно по воскресеньям, отключили мобильный интернет. Закрыты три станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Это уже двенадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.  

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