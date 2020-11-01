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Дата распечатки: 01.11.2020 15:53
 
01.11.2020 15:08 Политика, Общество

Участникам марша против террора все же удалось собраться в колонну

Минск, 1 ноября. Участникам марша протии террора все же удалось собраться в колонну. Тысячи демонстрантов идут по тротуарам проспекта Независимости в направлении Куропат.

Голова колонны находится в районе станции метро "Восток", хвост — около станции метро "Московская". Люди скандируют "Жыве Беларусь!", "Смотри в окно, а не в телевизор!" и другие лозунги.

По оценке журналистов, в колонне более 10 тысяч демонстрантов.

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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