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Дата распечатки: 01.11.2020 18:02
 
01.11.2020 17:25 Политика, Общество

"Белсат": Оператор Дмитрий Солтан избит, в РУВД у него отобрали камеру и телефон

Минск, 1 ноября. Телеканал "Белсат" подтвердил задержание своего оператора Дмитрия Солтана (Буянова) на акции протеста в Минске. Он находится в УВД Октябрьского района. У оператора отобрали камеру и телефон, оформляется протокол об административном правонарушении.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".

На 17.20 правозащитникам известны имена 71 задержанного в Минске и регионах. Среди них журналисты Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) (отпущен), Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило (газета "Новы Час"), скульптор Геннадий Лойко, гражданин России Алексей Андреев.

БелаПАН.

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