Правозащитники сообщают более чем о 300 задержанных в Минске и других городах в ходе Марша против террора

Минск, 2 ноября. Правозащитники сообщают о 309 задержанных в Минске и других городах Беларуси участников очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша против террора. Списки задержанных публикует spring96.org.

Помимо Минска правозащитники сообщают о задержаниях в Бресте, Гродно, Осиповичах, а также в агрогородке Жодишки Сморгонского района Гродненской области.

В Минске было задержано семь журналистов: видеооператоры телеканала "Белсат" Дмитрий Кравчук и Дмитрий Солтан (последний сильно избит в автозаке, также разбита его камера); Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило (все — фотокорреспонденты газеты "Новы Час"), Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) и Алена Ляшкевич ("Новы Час"). Последние двое отпущены. На Дмитриева, как сообщил "Новы Час", составлены протоколы по статьям КоАП 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (неподчинение законным требованиям должностного лица). О судьбе Зеньковича и Трусило сведений пока нет.

Марш против террора стал 12-й после президентских выборов воскресной акцией сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Нынешний марш был приурочен также ко дню поминовения предков Деды. Демонстранты прошли по маршруту, по которому ежегодно проходили участники акции по случаю Дедов, организуемой Консервативно-христианской партией — БНФ. Они собрались возле станции метро "Парк Челюскинцев" и дошли до урочища Куропаты, места захоронения жертв сталинских репрессий.

Количество участников нынешнего шествия не поддается подсчету, так как колонн было несколько и не везде присутствовали журналисты. Часть протестующих добиралась до урочища самостоятельно другими маршрутами.

Силовики активно препятствовали движению граждан, выставляя кордоны и используя спецсредства. Есть пострадавшие, в том числе известно как минимум об одном случае ранения резиновой пулей.

Несколько тысяч человек смогли добраться до Куропат, где с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь солидарности. Они исполнили песню "Муры", духовный гимн "Магутны Божа".