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Дата распечатки: 02.11.2020 16:25
 
02.11.2020 15:25 Политика, Общество

СК возбудил дело по статье о массовых беспорядках — 231 подозреваемый

Минск, 2 ноября. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела "по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске".

"По данным следствия, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел", — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело "по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса". Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены "об обстоятельствах совершения противоправных действий".

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, "направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности".

1 ноября в Минске прошел Марш против террора. Его участники прошли от станции метро "Парк Челюскинцев" до урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики препятствовали движению колонн, выставляя заслоны и используя спецсредства. По данным правозащитников, задержано не менее 286 человек, в том числе журналисты. Трое из них, сотрудничающие с телеканалом "Белсат" Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский, также стали подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках.

Граждане, задерживавшиеся во время и после предыдущих воскресных маршей, обычно обвинялись по административным статьям.

БелаПАН.

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