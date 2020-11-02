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Дата распечатки: 02.11.2020 20:01
 
02.11.2020 19:20 Политика, Общество

В Минске задержаны участники шествия врачей в поддержку отчисленных студентов БГМУ (обновлено)

Минск, 2 ноября. На проспекте Дзержинского в Минске задержано девять участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, сообщает телеграм-канал медработников "Белые халаты".

Приводятся имена задержанных: Руслан Бадамшин, Леонид Глазкин, Евгений Майский, Дмитрий Маркелов, Ирина Маркелова, Стас Соловей, Ольга Стефанович, Валерия Тимошенко, Руслан Якубовский.

Шествие началось от БГМУ, в нем участвовало несколько десятков человек.

БелаПАН.

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