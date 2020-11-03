Кочанова — студентам: Вы считаете, что выборы нечестные, а я считаю, что они честные

Минск, 3 ноября. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова 3 ноября приехала в Белорусский государственный университет, где обсудила общественно-политическую ситуацию с представителями студенческих стачкомов и инициативных групп вуза.

Наиболее актуальные вопросы и ответы из разговора, который длился более трех часов, опубликовал телеграм-канал "Студэнцкая думка". В распоряжении БелаПАН также есть аудиозапись встречи.

Беседа началась с обсуждения итогов президентских выборов. Студенты говорили об их фальсификации и насилии на протестах в отношении мирных граждан. На это Кочанова заявила, что факты фальсификации выборов не установлены. "Закрутили общество, и в том числе молодежь, настроили вот на тот протестный лад, который мы потом увидели. Потому что я честно вам скажу, искренне скажу: я никогда, никогда не думала, что в нашей стране может это произойти. Никогда. Потому что никаких для меня, казалось, предпосылок, чтобы это произошло, я не видела в нашей стране", — сказала Кочанова о событиях, последовавших после выборов.

Она отметила, что насилие со стороны силовиков на мирных акциях недопустимо, но и люди "совершают незаконные действия, выходя на так называемые мирные марши". "А почему на них выливаются сегодня ушаты грязи, на их семьи? Они тоже люди", — сказала Кочанова.

Задали студенты и вопрос об изнасилованиях людей после задержаний. Председатель Совета Республики заявила, что это неправда, такого не было. "Послушайте меня, ребята. Все, что вы читаете в интернетах… <…> Я, когда услышала про изнасилования, про разрывы маток, и когда услышал это президент, то сказал жесточайшим образом разобраться. <…> Подождите. Не переходите на хамство. Я официально вам заявляю: с министром здравоохранения и заместителем, Караником (бывший министр здравоохранения Владимир Караник. — БелаПАН.) и Пиневичем (Дмитрий Пиневич, и.о. министра здравоохранения. — БелаПАН.), и Богдан (заместитель министра здравоохранения. — БелаПАН.) — с каждым разговаривала персонально, отдельно. Ни одного факта изнасилования, разрыва матки или чего-то другого не было зафиксировано", — сказала Кочанова. Она предложила студентам, если они не верят, позвать на следующую встречу министра здравоохранения.

Не ответила глава верхней палаты парламента на вопрос, почему в сюжетах, выходящих на госканалах, всех, кто ходит с бело-красно-белыми флагами, называют врагами, фашистами и предателями.

Прозвучал вопрос о задержаниях, избиениях и арестах журналистов, освещающих мирные акции. "Кочанова ушла от ответа, заявив, что журналисты работали без аккредитации, а после попросила не зацикливаться на этой теме и задавать другие вопросы", — пишет "Студэнцкая думка".

Задали вопрос о признании пропусков занятий из-за административного ареста неуважительными. "Я не знаю рекомендации Минобра (Министерства образования. — БелаПАН.), но это правильная рекомендация. Потому что участие в несанкционированной акции незаконно. И вы это знаете, но все равно продолжаете идти", — цитирует Кочанову телеграм-канал.

Дальше, утверждают администраторы "Студэнцкай думкі", Кочанова стала высказываться очень эмоционально. "Перед вами власть ни в чем не виновата. Она создала все условия, чтобы вы учились. Когда 75 лет назад моя мама ребенком осталась сиротой, и они ели лебеду и пухли от голода, основополагающим было накормить вас. И когда моя мама в 89 лет говорит мне, что никогда не думала, что перед смертью увидит войну, — это страшно. И я буду делать все, чтобы достучаться до вас", — заявила она.

Студенты спросили, почему за гражданскую позицию их отчисляют. "Если вы боитесь, что вас отчислят, не ходите на акции. Чтобы не быть отчисленной из университета, надо хорошо учиться, не нарушать общественный порядок и не ходить на несанкционированные акции. Вас отчисляют не за гражданскую позицию, мнение может быть у каждого свое. <…> Вы вправе выражать свое мнение, но оно должно быть направлено на конструктив, а не на деструктив. Вас отчислят за выход на несанкционированное массовое мероприятие", — передает телеграм-канал ответ Кочановой.

На вопрос об экономической ситуации в стране глава Совета Республики заявила, что она лучшая на постсоветском пространстве.

В свою очередь Кочанова поинтересовалась, чего хотят студенты, участвующие в разговоре. Ей ответили: "Новых честных выборов и суда над карателями".

На это глава Совета Республики заявила, что это требование незаконно. "Вы считаете, что выборы нечестные, а я считаю, что они честные", — сказала она.

Встреча закончилась фразой Натальи Кочановой: "Думайте не только о своем будущем, думайте о будущем своей страны. <…> Жизнь течет, все очень быстро пролетает, и когда ты смотришь на то, что ты сделал, — мне не стыдно ни перед страной, ни перед вами за то, что я сделала. <…> Все, что вы делаете, должно быть направлено на созидание и конструктив. Пожалуйста, услышьте меня".