Лукашенко и Путин поговорили по телефону (дополнено)

Минск, 4 ноября. Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого".

За час разговора стороны обсудили "распространение COVID-19 вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран", "организацию производства вакцины в Беларуси с использованием российских технологий и технологического процесса (Лукашенко предложил — Путин поддержал)", "ситуацию в США, Польше, Литве, Украине", "актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси", "перевалку наших товаров из порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества", а также "начало переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа — в Беларусь в будущем году (в этой части договорились действовать оперативно)", "возможность приобретения месторождения нефти на территории России (идею Лукашенко Путин поддержал)", "завершение работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в нашу энергосистему".

Как сообщила пресс-служба Кремля, "с обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений". "Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено большое значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины. Рассмотрен ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере", — отмечается в релизе.

Кроме того, Лукашенко проинформировал Путина "о текущей ситуации в республике", "обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта", "условлено о продолжении контактов на различных уровнях".