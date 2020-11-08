Возле ратуши в Минске начались задержания

Минск, 8 ноября. На площади Свободы возле ратуши начались первые задержания. Корреспондент БелаПАН видел задержание как минимум двух человек. Видео задержаний публикует также "Радыё Свабода" со ссылкой на своих читателей.



Несмотря на отсутствие скопления людей, милиция через громкоговоритель предупреждает о незаконности несанкционированного мероприятия.



Около десятка микроавтобусов с силовиками и автозак направились в сопровождении ГАИ со стороны гостиницы "Европа" в сторону улицы Немига.