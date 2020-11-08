Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/08/ru_1067149/
Дата распечатки: 08.11.2020 12:38
 
08.11.2020 12:23 Политика, Общество

Возле ратуши в Минске начались задержания

Минск, 8 ноября. На площади Свободы возле ратуши начались первые задержания. Корреспондент БелаПАН видел задержание как минимум двух человек. Видео задержаний публикует также "Радыё Свабода" со ссылкой на своих читателей.

Несмотря на отсутствие скопления людей, милиция через громкоговоритель предупреждает о незаконности несанкционированного мероприятия.

Около десятка микроавтобусов с силовиками и автозак направились в сопровождении ГАИ со стороны гостиницы "Европа" в сторону улицы Немига.

Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 08 Ноябрь 2020, 12:38
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239