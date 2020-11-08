Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/08/ru_1067161/
Дата распечатки: 08.11.2020 14:13
 
08.11.2020 13:20 Политика, Общество

На проспекте Победителей разгоняют демонстрантов

Минск, 8 ноября. Колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — вышла на проезжую часть проспекта Победителей и направилась в сторону Дворца Независимости.

Со стелы безостановочно по-русски и по-белорусски звучат предупреждения о несанкционированном мероприятии.

Прибыло большое количество силовиков. Начались задержания в районе гостиниц "Планета" и "Юбилейная". С улицы Мельникайте идут силовики, стучат в щиты, они перекрыли путь отхода демонстрантов.  

Около Дворца спорта через весь проспект Победителей выстроился кордон силовиков.

Люди рассредоточены: часть их находится на проспекте Машерова, часть — на проспекте Победителей, между двумя гостиницами. Людей на Машерова зажали с двух сторон, пытаются разогнать колонну.

Около стелы демонстрантов больше, только кордон силовиков.

Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 08 Ноябрь 2020, 14:13
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239