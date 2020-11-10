Великобритания выслала двух белорусских дипломатов

Минск, 10 ноября. Великобритания 10 ноября выслала двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг с белорусской стороны.

"Соединенное Королевство не испугается попыток режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и вызывающем презрение насилии над белорусским народом. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов", — написал на своей странице в "Твиттере" министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил БелаПАН высылку белорусских дипломатов. "Да, двоим нашим дипломатам объявлено о необходимости покинуть территорию Великобритании. Пока без подробностей", — сказал он.

8 ноября Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании и Северной Ирландии — заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота. Оба дипломата 9 ноября покинули страну.

По словам Анатолия Глаза, такое решение принято "ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь".

В новостном сюжете телеканала ОНТ утверждалось, что дипломаты вмешивались во внутренние дела страны, в частности наблюдением за ходом протестных акций в столице, встречами с представителями оппозиции и общественности, а также работой с британскими журналистами.

В ночь на 10 ноября Рааб написал в "Твиттере", что "выдворение из Беларуси двух британских дипломатов за законное наблюдение за акциями протеста является абсолютно необоснованным".

Глава британской дипломатии подчеркнул, что "Лукашенко не может скрыть притеснение собственного народа".

"Единственный путь — это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности тех, кто виновен в насилии в отношении демонстрантов", — отметил Рааб, комментируя политическую ситуацию в Беларуси.